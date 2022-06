Mobile : Apple laisse fuiter un détail sur l’iPhone 14

Une vidéo destinée aux développeurs a révélé l’absence d’encoche sur le prochain modèle de smartphone de la marque à la pomme.

Comme pressenti depuis plusieurs mois, la façade des futurs appareils devrait afficher deux nouveaux orifices pour les capteurs de reconnaissance faciale Face ID et la caméra avant. Ceux-ci prennent la forme d’une pilule et d’un trou. Du moins, sur les deux modèles haut de gamme, l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. D’après les rumeurs, l’encoche telle qu’on la connaît aujourd’hui sur les iPhone 13 devrait en effet rester sur les modèles standard d’iPhone 14. Tous les nouveaux appareils devraient être présentés cet automne, en septembre, suivant le calendrier habituel de la firme américaine.