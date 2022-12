Concurrence déloyale? : Apple, le nouveau challenger qui fait peur au monde de la pub

4,5 milliards de dollars fr recettes annuelles issues de la publicité

La mise à jour a contribué à l'effondrement d'une partie des valeurs boursières de la tech. Le groupe Meta (Facebook) avait d'ailleurs prévenu début 2022 que cette mise à jour allait lui coûter 10 milliards de dollars de manque à gagner sur l'année, et a annoncé en novembre se séparer de 13% de ses effectifs. «La réalité, c'est que la grande majorité des profits dans l'écosystème du mobile sont captés par Apple», notamment au travers des commissions sur les applications payantes et les achats numériques, a déclaré son PDG Mark Zuckerberg mercredi, lors d'une conférence organisée par le New York Times.