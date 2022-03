San Francisco : Apple lève le voile sur l'iPhone 5C et 5S

La firme à la pomme a présenté deux nouveaux smartphones, lors d'une conférence à son siège de Cupertino.

Le premier modèle, le 5C, sera disponible en bleu, blanc, rose, jaune et vert et sera commercialisé aux États-Unis pour 99 dollars en version 16 gigaoctets avec un abonnement, et pour 199 dollars pour 32 gigaoctets avec abonnement. Le 5S, version plus haut de gamme destinée à se substituer à l'iPhone 5, est «le téléphone le plus avant-gardiste que nous ayons jamais créé et il contient des technologies incroyables», a souligné le directeur du marketing d'Apple Phil Schiller. Il sera «le nouvel étalon or» des smartphones, a-t-il ajouté et sera disponible en doré, argent, et gris.