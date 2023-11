Apple mise sur son «ambitieux» iOS 18 pour vendre l’iPhone 16

Décrit en interne comme «ambitieux et convaincant» par les ingénieurs d’Apple, iOS 18 est censé venir compenser l’absence de «progrès majeurs» au niveau matériel attendue sur l’iPhone 16, dont la présentation devrait avoir lieu en septembre 2024, explique Mark Gurman, journaliste réputé de Bloomberg. Dans sa dernière newsletter hebdomadaire baptisée Power On, il indique qu’Apple mise donc beaucoup sur son prochain logiciel pour impressionner et séduire les futurs acheteurs du successeur de l’iPhone 15.