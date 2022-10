Rumeurs : Apple préparerait un iPad au format XXL

La frontière entre l’iPad et le Mac pourrait devenir encore plus floue dans un avenir plus ou moins proche. En effet, Apple, qui vient de commercialiser une 10e génération d’iPad, ainsi que deux nouveaux iPad Pro de 11 et 12,9 pouces dotés de la nouvelle puce M2, envisage de commercialiser une tablette au format encore plus grand, selon The Information.