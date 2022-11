iPhone 14 Pro : Apple rend l’écran de verrouillage moins distrayant

Apple peaufine le fonctionnement de l’écran always-on de l’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max. Pour rappel, grâce à la capacité de ces smartphones à réduire la fréquence de rafraîchissement de leur écran à seulement 1 Hz (contre 120 Hz maximum), il est désormais possible sur les iPhone haut de gamme de continuer à afficher des informations sur l’écran de verrouillage, comme l’heure et des widgets, lorsqu’on verrouille l’appareil. Mais contrairement à la concurrence Android, l’écran ne s’éteint pas complètement. Le fond d’écran continue en effet à s’afficher, mais de manière plus sombre. Tout comme les notifications. Un fonctionnement source de distraction pour certains utilisateurs, qui s’en sont plaints. L’écran restant allumé en permanence, il fait en effet penser, à tort, qu’un message vient d’être reçu.