Firmes : Apple reste l'entreprise la plus puissante au monde

Les entreprises américaines restent les plus chères au monde: Apple devance Alphabet (Google) et Microsoft. Les groupes chinois gagnent du terrain.

Le podium des entreprises les plus chères du monde demeure inchangé. Le géant informatique Apple arrive en tête avec une capitalisation boursière à fin 2017 de 876 milliards de dollars, selon une étude publiée vendredi par le cabinet d'audit et de conseil EY.

Alphabet, maison mère de Google, arrive en 2e position avec une capitalisation de 733 milliards de dollars. Microsoft complète le podium avec 661 milliards. Viennent ensuite Amazon et Facebook. Huit des dix entreprises les plus chères au monde ont leur siège aux États-Unis.

Les mastodontes technologiques chinois Tencent et Alibaba ont toutefois fait une entrée fracassante dans le top 10. Le premier, géant du web, se classe 7e avec une capitalisation boursière de 484 milliards de dollars, juste devant le numéro un chinois de la vente en ligne (444 milliards). Les deux ont vu leur valeur plus que doubler en l'espace d'un an.