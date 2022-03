iOS 12 : Apple retarde les appels FaceTime de groupe

La fonctionnalité permettant de regrouper jusqu'à 32 personnes dans une session FaceTime ne sera pas intégrée au lancement de la version finale d'iOS 12.

Apple a besoin d'un peu plus de temps pour optimiser une nouvelle fonctionnalité d'iOS 12. Prévus à l'origine pour la version finale du futur système d'exploitation mobile attendue à la rentrée, les appels de groupe sur FaceTime ont été repoussés à une date ultérieure. Annoncée lors de la conférence annuelle WWDC, la fonctionnalité doit permettre de lancer des appels audio et vidéo réunissant jusqu'à 32 participants simultanément sur leur iPhone, iPad et Mac. Actuellement, le service est limité à seulement deux appareils (contre 16 participants maximum sur Snapchat et jusqu'à 50 sur Facebook Messenger).