Polémique : Apple sort un film avec Will Smith, malgré la gifle aux Oscars

Mars 2022: après la gifle, Will Smith fait bonne figure avec son Oscar. L’acteur ne mesure sans doute pas encore la hauteur de la vague.

Moins d’un an après le scandale provoqué par la gifle de Will Smith aux Oscars , Apple a annoncé lundi la sortie en décembre de son nouveau film «Émancipation», avec l’acteur en tête d’affiche.

Les professionnels d’Hollywood misaient plutôt sur un report de ce long métrage historique sur l’esclavage, à cause du parfum de soufre qui émane de Will Smith, depuis sa gifle en mars dernier sur l’animateur des Oscars, l’humoriste Chris Rock. Un dérapage provoqué par une blague de mauvais goût de Chris Rock, mais largement condamné, qui a valu à Will Smith dix ans d’exclusion de la cérémonie.