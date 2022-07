Technologie : Apple va lancer un outil contre les logiciels espions

Apple va mettre en place un nouvel outil de protection des données pour les journalistes et militants, après l’affaire Pegasus.

«Zero-click»

La nouvelle option permettra aux utilisateurs de sécuriser complètement de nombreux services et contenus de leur appareil, y compris les pièces jointes. Il ne sera plus possible de connecter un ordinateur via un câble à un iPhone s’il est verrouillé. Apple a aussi étendu son programme pour les chercheurs en cybersécurité. Le groupe offrira une nouvelle prime, jusqu’à 2 millions de dollars, aux hackeurs qui lui signaleront des failles dans le mode Lockdown.