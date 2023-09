Retrait temporaire en France: Apple va mettre à jour l'iPhone 12

«Après discussions et comme demandé (mardi) par l'ANFR (l'agence des fréquences), le constructeur Apple m'a assuré qu'il mettrait en place dans les prochains jours une mise à jour sur l'iPhone 12», a affirmé Jean-Noël Barrot, le ministre français délégué au Numérique dans une déclaration transmise à l'AFP.

Et donc dans toute l'UE puisque contacté par L'essentiel, l'ILNAS (Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services) avait indiqué que si la décision de retrait des autorités françaises était confirmée, elle serait appliquée à tout le marché européen.