Stratégie : Apple va produire l'iPhone 14 en Inde

Apple produira en Inde l'iPhone 14, son nouveau smartphone phare, a annoncé lundi la société américaine, alors qu'elle cherche à diversifier sa production et à ne pas être dépendante de la Chine. «Nous sommes ravis de fabriquer l'iPhone 14 en Inde», a déclaré Apple dans un bref communiqué. Cette annonce intervient quelques semaines après le lancement par Apple de nouveaux smartphones. Le géant de la technologie va ainsi commencer la production de l'iPhone 14 en Inde bien plus tôt qu'il ne l'a fait pour des modèles précédents, souligne Sanyam Chaurasia, analyste de la société spécialisée dans le marché de la technologie Canalys.

Pour l'heure, la chaîne de production des iPhone est principalement basée en Chine mais la politique dite de «zéro covid» du pays et les tensions avec les États-Unis ont entravé la production, selon les analystes. L'entreprise californienne fabrique déjà de plus vieux modèles d'iPhone en Inde via des producteurs taïwanais comme Foxconn, qui a une usine dans l'État du Tamil Nadu (sud).