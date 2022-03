«Apporter des sourires pour la bonne cause»

Joël Cantona, organisateur de la seconde Rock’n’beach Soccer Solidarity Cup, revient pour L’essentiel sur cet événement qui soutient la Fondation Abbé Pierre.

D’abord, que ce soit une aussi belle réussite que la première. Nous avons réussi à réunir un superbe plateau. Au niveau du beach soccer, les équipes du Portugal, de Russie, de France et d’Italie (NDLR: dans laquelle évolue le fils de Diego Maradona) seront là. Ce sont les meilleures équipes au monde. Sur le plan musical, là-aussi, de grands artistes seront présents comme Cali, Olivia Ruiz, Dionysos, Sanseverino, DJ Zebra, Denis Barthe et les Hyènes, Daguerre.

Sans parler des parrains comme Patrick Bosso, Christian Karembeu, Abdelatif Benazzi, Jean-Christophe Marquet et Éric Cantona. L’an passé, nous avions accueilli environ 4 000 personnes sur le week-end. Cela avait permis de récolter 22 500 euros pour la Fondation Abbé Pierre. Cette année, nous espérons attirer 6 000 personnes et faire un don à la fondation de près de 30 000 euros. Environ les trois quarts des places disponibles ont déjà trouvé preneur. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation.

C’est le plus important. Il y a de plus en plus de mal-logés en France. La crise économique aggrave encore la situation. Nous voulons apporter notre petite pierre à l’édifice de la Fondation et apporter des sourires pendant deux jours avec le Rock’n’Beach Soccer. Au départ, c’était une idée commune d’ Éric, Jean-Marie et moi (NDLR : les frères Cantona).