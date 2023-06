Handicap au Luxembourg: «Apporter hygiène et intimité» avec des tables à langer

Fernand Boria est fier d’avoir fait installer six tables à travers le pays, mais veut aller beaucoup plus loin. Il en aimerait «une dans chaque commune». «Je ne demande pas forcément plus, assure-t-il. L’important est qu’il y en ait à proximité, et que les personnes concernées sachent où les trouver». Il déplore d’être «parfois obligé d’écourter une promenade faute de pouvoir changer» sa fille handicapée.