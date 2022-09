LLO.LU: Apprendre le luxembourgeois gratuitement, c'est possible

Editpress/Julien Garroy

Disponible sur iOS et Android, mais aussi accessible via ordinateur et tablette, la nouvelle plateforme en ligne Léier Lëtzebuergesch Online (LLO.lu) a été lancée ce vendredi par le l’INL et le ministère de l’Éducation, de l’Enfance et de la Jeunesse. Un outil d’apprentissage gratuit destiné à répondre à la demande croissante pour la langue luxembourgeoise.

«L’intérêt des gens pour la langue luxembourgeoise est de plus en plus important. Maîtriser la langue est non seulement un facteur d'intégration mais également une plus-value pour le marché du travail luxembourgeois», a déclaré Claude Meisch, le ministre de l’Éducation. Lors de l’inscription, après avoir renseigné des détails comme l’adresse e-mail, le nom et le pays de résidence, un test de niveau d’environ 40 minutes est proposé aux utilisateurs (grammaire, vocabulaire, compréhension écrite et compréhension orale).

Un outil à 3,4 millions d'euros

S'il n'est pas obligatoire, il permet de mieux choisir son parcours d'apprentissage. Tout au long de son utilisation, l'apprenant a un aperçu de sa progression, de l'historique de ses activités et de ses résultats. Les chapitres de la plateforme sont classés selon des thèmes (vie quotidienne, loisirs et divertissement, shopping, santé, transports, relation avec d'autres personnes etc…) Pour chaque chapitre thématique, l’apprenant a accès à des vidéos, des explications et des exercices. À la fin du chapitre, il peut évaluer ses connaissances grâce à un test.

«C'est le plus gros projet de l'Institut national des langues» a précisé sa directrice, Maisy Gorza. La plateforme, disponible en quatre langues (français, allemand, luxembourgeois et anglais) a été élaborée par une équipe de cinq personnes pendant deux ans et son développement a coûté environ 3,4 millions d’euros. Pour le moment, les niveaux A1 et A2 du cadre européen commun de référence pour les langues sont disponibles. Chaque année, un nouveau niveau sera proposé.