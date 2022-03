Dr Sex : «Après 20 ans de mariage, je suis tombé amoureux!»

Dave a tout pour être heureux: un bon travail et une relation heureuse. Mais depuis qu’une jeune et séduisante célibataire travaille avec lui, sa vie est bouleversée.

Dave est bouleversé. Il pense nuit et jour à sa nouvelle collègue de travail dont il est tombé fou amoureux.(image symbole) Pexels

Question de Dave (55 ans) à Dr Sex

J’ai un chouette travail. Marié depuis 20 ans, je suis parfaitement heureux en ménage. Sauf que je viens de tomber éperdument amoureux d’une nouvelle collègue de travail. Elle a 31 ans, elle est célibataire et c’est une femme très joyeuse, séduisante et pleine de vie. Dernièrement, je l’ai invitée pour un somptueux dîner. Elle s’est comportée de manière très correcte et m’a dit qu’elle séparait strictement sa vie professionnelle et sa vie privée.

Je suis complètement perdu et ne sais pas du tout ce que je dois faire. Quelle que soit la décision que je pourrais prendre, aucune ne me paraît en définitive satisfaisante! Lui avouer mon amour pourrait avoir une issue fatale. Ma compagne est au courant, mais elle n’a pas non plus de solution. Je pense à cette femme nuit et jour, même si je sais qu’il n’y aura jamais rien entre nous. Que dois-je faire?

Réponse de Dr Sex

Cher Dave,

Ce que tu vis actuellement arrive à beaucoup de gens. Plus une relation est longue, plus il est probable que des tentations, qui viennent considérablement bousculer le confortable quotidien que l’on a mis des années à mettre en place, se présentent.

Comme a dit un de mes confrères, lui aussi conseiller conjugal, un jour: le pire qui puisse arriver à quelqu’un est de croiser la personne qui comblera parfaitement les 30% de désirs et de besoins qui lui manquent dans sa relation. Car, même s’il vit bien avec 70% de satisfaction, cette personne va le bouleverser et probablement l’amener à agir de manière précipitée.

Une fois qu’il ouvrira les yeux et qu’il réalisera que cette personne ne comble effectivement «que» les 30% manquants, mais qu’il manque les 70% fondamentaux, si importants à ses yeux, il est souvent déjà trop tard.

Ne pas brusquer les choses et réfléchir

Une analyse rationnelle de la situation fait appel à la raison. Et celle-ci est sans équivoque: il est totalement insensé de prendre une décision ou d’agir dans l’immédiat. Il convient avant tout de ne pas brusquer les choses et de réfléchir à tête reposée, dans la mesure du possible. Qu’est-ce-que cette femme t’apporte? As-tu l’impression qu’elle pourrait réveiller une part de non-vécu, inexplorée, qui sommeille en toi? À moins que tu ne ressentes une sorte de panique liée à ton âge déjà relativement avancé.

Rien ne t’empêche de t’inspirer de cette rencontre. Tu peux éventuellement même la considérer comme une occasion de faire le point sur ta vie. À 55 ans, plus de la moitié est déjà derrière toi. Il pourrait donc être judicieux de te demander ce que tu veux encore réaliser au cours des vingt à trente années à venir. Qui sait, peut-être que ta femme pourrait même prendre part à ce projet? Bon courage!

(L'essentiel/Bruno Wermuth)