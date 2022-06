Au Luxembourg: Après 300 ans d'existence, les Moulins innovent encore

Il est important pour les Moulins de Kleinbettingen, qui existent depuis 1704, de «rester innovants, indique d'emblée son CEO, Jean Muller. Cela fait partie de l'ADN de la société. Nous nous remettons en cause. Nous tâchons d'avoir des installations à la pointe de la technologie, le blé le mieux adapté au sol luxembourgeois».

Jusqu'en 1974, les Moulins produisaient que de la farine. «Ensuite, nous avons fait de la semoule et maintenant des pâtes, détaille-t-il. Le blé dur n'existait pas ici car il ne supportait pas l'hiver. Avec le réchauffement climatique et l'apparition de nouvelles variétés, on a commencé les essais en 2015».