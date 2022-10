Voyage humanitaire: Après 84 jours à Madagascar: Dylan est «un homme nouveau»

Bien sûr il y a eu des choses négatives, l'influenceur a dû faire face aux «magouilles» et «s'est fait arnaquer» sur des tas de choses. Et de prendre l'exemple d'une femme à qui il avait acheté un matelas et qui l'a revendu «le jour même». «Mais je n'ai aucune rancœur, je ne leur en veux pas, je leur pardonne parce que si j'étais à leur place, si ma mère et mes trois petits frères avaient faim, si je gagnais 30 euros par mois... je ferais peut-être pareil».

Pris par l'émotion, les larmes aux yeux, Dylan explique que ces gens-là «ont des enfants qui ont faim, qui sont malades» et que «nous aussi on aurait peut-être fait ça pour nos enfants». Il appelle «à se mettre à leur place». «Tout ça fait partie du voyage».

«Plus le combat est dur plus la victoire est belle»

Le Luxembourgeois ne veut retenir que le positif: «Les Malgaches sont vraiment vraiment vraiment vraiment attachants, les enfants sont tellement beaux, les mamans sont tellement gentilles». Et de raconter qu'il s'est tapé «des fous rires avec gens dont je ne parle pas la langue». «Plus le combat est dur, plus la victoire est belle», souligne-t-il, avant de se souvenir quand il a vu l'eau apparaître au fond du premier puits, «j'étais tellement ému».

Il a hâte de retrouver son quotidien mais «sait qu'il va devoir prendre du recul» quand il sera rentré à Dubaï. «Les gens ne veulent pas savoir que des gens meurent de faim et de soif, ça les touche pas, ils veulent pas parler de ça parce que ça crée un bad mood, du coup il va falloir que je fasse semblant de rien et parler de ce qui les intéresse, on va rigoler, on va parler d'Instagram, de salle de sport et de muscles».