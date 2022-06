Polémique : «Le petit noir» : Piquet s'excuse auprès de Lewis Hamilton

L'ancien pilote de Formule 1 brésilien Nelson Piquet s'est excusé mercredi auprès du septuple champion Lewis Hamilton, après l'avoir qualifié de «petit noir» ("neguinho" en brésilien) dans une vidéo, tout en souhaitant «clarifier» sa pensée.

«Le petit noir a mis sa voiture et l'a laissée parce qu'il n'y avait aucun moyen pour lui de dépasser (et d'avoir) deux voitures dans ce virage» - où Verstappen avait fini violemment dans le mur le contraignant à l'abandon, avait déclaré Piquet dans cette interview vidéo à Motorsports.com. Mercredi, Piquet a voulu «clarifier les histoires qui circulent dans les médias».

Soutien de Bolsonaro

«Ce que j'ai dit était mal réfléchi et je ne m'en défends pas, mais je tiens à préciser que le terme utilisé est un terme qui a été largement et historiquement utilisé dans la langue portugaise brésilienne comme synonyme de «gars» ou de «personne» et qu'il n'a jamais été destiné à offenser», assure-t-il.

«Je n'utiliserais jamais le mot dont on m'a accusé dans certaines traductions. Je condamne fermement toute suggestion selon laquelle j'aurais utilisé ce mot dans le but de rabaisser un pilote en raison de sa couleur de peau», ajoute l'ancien pilote. Mardi, Hamilton avait réagi: «Ce sont plus que des paroles. Ces mentalités archaïques doivent changer et n'ont pas de place dans notre sport».