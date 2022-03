Après avoir changé de sexe à 16 ans, elle sort un single

Né en 1992, Tim Petras a

affirmé qu’il était une fille dès l’âge de 2 ans et a changé de sexe en 2008. Aujourd’hui, Kim sort son premier CD.

«Il n’y a pas eu de moment où je me suis dit que je ne devais plus me comporter comme un garçon. J’ai toujours vécu en tant que fille», a confié Kim Petras au Sun.