Sobre : Après avoir couché avec 500 personnes, John Mayer n'ose plus draguer les femmes

Selon lui, le fait d’être désormais sobre a complètement changé sa vie amoureuse. Il n’ose plus draguer les femmes qu’il rencontre, comme il le faisait auparavant. «Je n’ai plus vraiment de rencards, a-t-il confié dans le podcast d’Alex Cooper, «Call Her Daddy». Je ne pense pas que j’en ai besoin pour être honnête. J’ai arrêté de boire il y a six ans, donc je n’ai plus le courage que me donnait l’alcool». Mais chassez le naturel et il revient au galop. John a été récemment vu dans un restaurant de Santa Monica, en train de dîner en tête à tête avec l’actrice Kiernan Shipka, 23 ans, héroïne des «nouvelles aventures de Sabrina». Affaire à suivre…