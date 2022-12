Espace : Après avoir «frôlé» la Lune, Orion finit son voyage dans l’océan Pacifique

Après avoir passé un peu plus de 25 jours dans l'espace et s'être rendu autour de la Lune, le vaisseau Orion de la Nasa a amerri dimanche dans l'océan Pacifique, marquant le terme de la mission test Artémis 1, dont le but était de préparer le retour des humains sur la Lune dans les années qui viennent.