Après avoir menacé de mort Castaldi, il s’excuse

Alex92, l'internaute qui en voulait à la vie de l'animateur, a présenté vendredi des excuses publiques dans une vidéo en espérant que les plaintes contre lui soient retirées.

Une rapidité qui a ainsi poussé l'internaute a entamé une démarche assez unique: tenter de faire son possible pour s’excuser, en espérant que les plaignants se rétractent. Et pour cause, au-delà des sueurs froides causées à l'animateur, Alexandre Fillot est sous le coup d'un licenciement. Et pour cause, ayant envoyé ses menaces depuis son lieu de travail, son employeur n'a pas souhaité être associé à cette drôle d'histoire.