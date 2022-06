Aux Etats-Unis: Après avoir tué deux manifestants, il lance un jeu contre les fake news

Aux États-Unis : Après avoir tué deux manifestants, il lance un jeu contre les fake news

Abattre des dindes sur lesquelles il est écrit «fake news». Telle est l’idée qui a «germé» dans l’esprit de Kyle Rittenhouse, pour financer ses actions en justice contre des médias de gauche.

Le jeune Américain Kyle Rittenhouse, qui a été acquitté après avoir tué deux personnes en marge de manifestations antiracistes, en 2020, a lancé un jeu vidéo pour financer des procès en diffamation qu’il veut intenter à des médias de gauche. Le jeu aux graphismes basiques consiste à l’incarner et à abattre des dindes étiquetées «fake news».

En août 2020, alors âgé de 17 ans, l’adolescent s’était équipé d’un fusil semi-automatique AR-15 et avait rejoint des groupes armés venus «protéger» les commerces lors d’une manifestation contre les violences policières et le racisme, à Kenosha (Wisconsin). Dans des circonstances confuses, il avait ouvert le feu, tuant deux hommes et en blessant un troisième.