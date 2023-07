Norvège: Après avoir volé des lunettes de soleil, le chef de de l’extrême gauche démissionne

Le chef de l’extrême gauche norvégienne et député Bjørnar Moxnes a démissionné de son poste à la tête de son parti, lundi, après avoir été épinglé pour un vol de lunettes de soleil de marque dans une boutique de l’aéroport d’Oslo. «J’ai fait une grosse erreur et j’ai encore aggravé les choses par la façon dont j’ai géré cela ensuite», a écrit Bjørnar Moxnes sur sa page Facebook. «J’en suis vraiment désolé et je tiens à présenter mes excuses».