Tourisme au Grand-Duché: Ils tombent amoureux du Luxembourg et veulent souvent y revenir

Ils sont quasiment unanimes: 97% des touristes passés par le Luxembourg ont indiqué avoir tout à fait (64%) ou plutôt (33%) apprécié leur séjour au Grand-Duché, selon les chiffres présentés ce mardi matin par Luxembourg for Tourism (LFT). Le pays a dépassé les attentes de 89% d'entre eux et 97% recommandent la destination.

«Ceux qui sont venus pour la première fois ont des niveaux encore plus élevés», souligne Alain Krier, Head of insight & strategy du LFT. «Cela confirme la qualité de notre offre». La plupart des visiteurs sont «plus orientés vers la qualité de leur séjour que sur son prix». En effet, 40% des touristes regardent la qualité de leurs vacances en premier, 18% pensent d'abord au prix. À ce titre, les dépenses moyennes augmentent, passant de 114 euros par personne et par jour en 2017 à 144 euros en 2022. En 2021 et 2022, ces dépenses ont grimpé de 17%, plus que l'inflation, «montrant que nos visiteurs sont prêts à dépenser davantage pour une qualité plus élevée», selon le LFT.