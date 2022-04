Vins au Luxembourg: Après deux ans d’abstinence, les dégustations reprennent

Patrick Berg souligne en outre une nouveauté cette année. «L’association des barmen luxembourgeois proposera en exclusivité et en avant-première le nouveau cocktail Poll on Ice».

Ainsi, le millésime 2021 est «un vin classique, typique du vignoble luxembourgeois», appuie-t-il. Le fait d’avoir eu des vendanges plus tardives, entre le 27 septembre et le 22 octobre «a produit un vin plus fruité, plus aromatisé que d’habitude. Un vin frais avec une bonne acidité», note le spécialiste. Ainsi le Pinot blanc renvoie-t-il cette année un arôme de citron.