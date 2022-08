Au Luxembourg: «Après deux ans de pandémie, l'envie de partir est grande»

Katia, qui ne part en vacances qu'une fois dans l'année, veut avant tout cette fois «se détendre et du farniente». Pour cela, elle a opté pour une destination en Europe. «Pour la découverte, on va attendre que tout rouvre. On avait prévu d'aller à Bali avant le Covid», explique-t-elle.

Inconcevable de ne pas partir

Joëlle est une habituée d'un hôtel à Djerba (Tunisie) où elle se rend plusieurs fois par an avec sa maman de 91 ans, sa sœur et son beau-frère. «Nous y allons deux à trois fois chaque année. On connaît et on est très bien reçus. Il y a un hôpital à proximité si nous avons besoin pour ma maman. Cet hôtel est comme notre deuxième maison», raconte la résidente de la capitale.