Natation luxembourgeoise: Après deux Covid et une embolie pulmonaire, Julien Henx renaît

Entre deux infections au Covid, dont une doublée d'une embolie pulmonaire, et des vaccins qui ont laissé des traces, Henx a mis environ un an à retrouver la forme. «Je me prépare avec un entraîneur mental qui travaille aussi sur la sophrologie, révèle le nageur. Les symptômes du Covid sont derrière moi, je me sens même mieux qu'avant». Julien Henx profite également d'un environnement stable. Arslane Dris, qui l'a entraîné entre 2015 et 2021 à Talence, près de Bordeaux, est devenu entraîneur national de la Fédération luxembourgeoise de natation et de sauvetage (FLNS).