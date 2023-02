Twitter : Après deux mois, l’abo Twitter Blue peine à séduire

L’abonnement Twitter Blue peine à décoller. Aux États-Unis, pays qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs, moins de 0,2% de comptes actifs mensuels de Twitter, soit quelque 180 000 personnes, ont opté pour cette offre à la mi-janvier selon des documents internes consultés par The Information . Deux mois après son lancement, cette formule payante revendique au total 290 000 abonnés dans le monde. Cela signifierait que Twitter Blue ne rapporterait que 2,4 millions de dollars par mois à la plateforme, environ 28 millions de dollars annuels, soit seulement 1% des revenus totaux.

Pour rappel, cette offre proposée à 8 dollars par mois sur le web ou 11 dollars via l’App Store, permet aux abonnés d’obtenir une coche bleue de compte certifié, et de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité d’éditer un tweet jusqu’à 30 minutes après sa publication ou de publier des vidéos plus longues et avec une meilleure résolution (Full HD). Des options de personnalisation de l’interface sont entre autres aussi proposées.