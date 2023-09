Après Gap France: JD Sports Fashion conclut l’accord de rachat du français Courir

Le groupe de vêtements et accessoires de sport britannique JD Sports Fashion a annoncé jeudi avoir conclu un accord pour racheter la société française Courir, après avoir repris Gap France en mai. Le groupe, qui avait fait une offre rendue publique en mai, a acquis Courir pour une valeur d’entreprise de 520 millions d’euros. «Suite à l’approbation du comité d’entreprise» de Courir, JD Sports «a conclu un accord d’achat d’actions en juin 2023 pour acquérir» l’entreprise, a annoncé le groupe britannique à l’occasion de la publication de ses résultats du premier semestre.

«Cette acquisition reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence» concernées, précise l’entreprise, qui prévoit toujours de finaliser l’opération au dernier trimestre de cette année ou au premier trimestre de l’an prochain, et «avant l’annonce de nos résultats annuels en 2024». JD Sports avait commencé en mai les négociations avec Equistone Partners Europe, société de capital-investissement basée à Londres qui possède la majorité du capital de Courir.

«Acteur de premier plan»

La somme offerte comprend 325 millions d’euros en numéraire et 195 millions de reprise de dette. «Courir ajoutera une nouvelle dimension à notre portefeuille de marques avec une clientèle et une gamme de produits féminins plus solides», a fait valoir JD Sports jeudi, espérant que les autres marques du groupe tireront «des enseignements concrets» de l’entreprise française.