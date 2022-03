Après Harry Potter, faites place... au barbe De Beeble

La romancière britannique J.K. Rowling publie simultanément jeudi dans de nombreux pays, dont la France, un recueil de contes dont les droits d'auteur iront à l'association en faveur de l'enfance qu'elle préside.

Les inconditionnels d'Harry Potter ne retrouveront pas non plus leur héros, dont les aventures sont sensées se situer dans le temps bien après les contes. "+Les Contes de Beedle le Barde+ constituent un recueil d'histoires écrites à l'intention des jeunes sorciers et des jeunes sorcières", écrit J.K. Rowling dans une préface au recueil. Des contes plutôt classiques où la vertu est récompensée et la méchanceté punie.