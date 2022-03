Au Luxembourg : Après l'accident mortel de dimanche, les jeunes arbres en bord de route font polémique

L’accident qui a coûté la vie à une femme, dimanche soir, après qu'une voiture a percuté un arbre, fait à nouveau réagir l’Association nationale des victimes de la route et la Sécurité routière. Elles se sont fendus, mardi, d’une lettre ouverte aux ministres de l'Environnement et de la Mobilité. «Nous voulons que les arbres qui représentent un danger soient protégés par une glissière ou abattus et que de jeunes arbres ne soient pas plantés le long des routes», précise Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière.