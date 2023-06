Harcèlement scolaire: Après l'agression d'une ado, «tolérance zéro» au lycée Aline-Mayrisch

La vidéo de l'agression a été largement diffusée et commentée sur les réseaux sociaux.

«Un groupe de bikers que je connais assure sa protection». Plus d'une semaine après l'agression filmée d'une adolescente qui a suscité l'émoi au Luxembourg, la maman tente, tant bien que mal, d'impulser un retour à la normalité. Mais elle déplore des difficultés à «garantir la sécurité» de sa fille, alors que les provocations continuent sur les réseaux sociaux,

Sollicité par L'essentiel, le parquet a confirmé que l'agresseuse présumée a été convoquée pour un interrogatoire en présence de ses parents. «Le juge de la jeunesse décidera des suites qui s'imposent» une fois l'enquête terminée, indique l'autorité judiciaire. Selon nos informations, les investigations s'annoncent plus complexes que les vidéos publiées le laissent deviner.

Le lycée a pris des mesures

«Je leur ai expliqué que les réseaux sociaux comportaient un certain danger, et que liker, poster et reposter ce type de vidéo n'était pas la bonne attitude à avoir. Quant à ceux qui ont regardé sans intervenir, c'est tolérance zéro», a martelé la cheffe d'établissement, confirmant que des mesures disciplinaires ont été prises contre les élèves impliqués scolarisés à Aline-Mayrisch (NDLR: ce n'est pas le cas de l'agresseure présumée).