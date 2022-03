Football : Après l'ambiance latine, place à l'Irlande du Nord

LUXEMBOURG - C'est avec les jambes lourdes après le match face au Portugal, vendredi (1-2), que le Luxembourg s'est envolé pour Belfast, dimanche matin.

À l'aéroport du Findel, dans l'avion ou dans le bus transportant les joueurs à leur hôtel, à Belfast, la rencontre face au Portugal était encore sur toutes les lèvres hier matin. Et l'Irlande du Nord (prochain adversaire du Luxembourg lundi soir) dans tout cela? «J'avoue que je ne me suis pas encore renseigné. Je ne connais pas du tout cette équipe», avoue Da Mota, buteur face à son pays d'origine. Les Luxembourgeois devront pourtant très vite se remettre dans le bain.

Ça tombe bien, après la sieste, le sélectionneur national Luc Holtz a prévu un entraînement vers 18 h, histoire de remettre tout le monde sur les rails. Et de faire un bilan général de l'état des troupes, à deux jours de la deuxième journée des qualifications au Mondial-2014. «Ce qui est sûr, c'est que si le match avait lieu aujourd'hui, je n'aurais absolument pas pu jouer», constate Aurélien Joachim, visiblement bien émoussé par ses 90 minutes, seul, sur le front de l'attaque luxembourgeoise, vendredi. Il aura récupéré d'ici demain soir.

René Peters et Charles Leweck, non. Déjà absents vendredi, les deux milieux de terrain, blessés, n'ont même pas fait le voyage jusqu'à Belfast. Luc Holtz a choisi de ne pas les remplacer dans le groupe. Il ne reste donc plus que dix-huit joueurs valides à sa disposition pour préparer la rencontre contre l'Irlande du Nord. Il ne faudrait pas que d'autres pépins s'ajoutent...