Après l'euthanasie, légaliser l'avortement?

Actuellement, elle ne prévoit l'autorisation des IVG que sur indication médicale, forçant grand nombre de femmes à se faire avorter dans les pays voisins, sans espoir de remboursement. Et pourtant, les chiffres du Planning familial ne trompent pas: «entre 200 et 300 femmes par an le consultent afin d’interrompre une grossesse non désirée».