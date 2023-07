Après l'exode, le F91 Dudelange repart en campagne

Après un été agité avec de nombreux départs et une baisse conséquente de son budget, le F91 pose les bases d'un nouveau cycle, ce mercredi soir (19 h 30), avec la réception des Irlandais de Saint-Patrick's, au 1er tour de qualification de la Ligue Europa Conférence.

Sur un fil depuis le départ de l'homme d'affaires Flavio Becca au Swift en 2020, Dudelange était resté à flot financièrement une saison de plus en remportant le championnat en 2022. Sa troisième place en BGL Ligue l'année passée, couplée à la perte de plusieurs sponsors, l'a obligé à réduire son budget de 40 % cet été.

Des départs en série

Conséquence: le champion 2022 a été déplumé à l'intersaison avec les départs de Carlos Fangueiro et de son staff technique à Hesperange. Les internationaux luxembourgeois Dejvid Sinani et Aldin Skenderovic, ainsi que le Belge Charles Morren ont suivi leur entraîneur chez le champion en titre, tandis que Vova (Strassen), Lucas Fox (Bocholt, Allemagne), João Magno (Goias, Brésil) et le capitaine Mehdi Kirch (Schifflange) ont aussi fait leurs valises. «Financièrement c'était compliqué, voire impossible de les garder», souligne Gerry Schintgen, le président.