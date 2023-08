Au Luxembourg: Après l'orage vient la chaleur

Jeudi, on restera sur un temps humide et orageux par endroits. Le changement interviendra enfin vendredi. La courbe des températures se fraiera un chemin vers le haut, avec onze heures de soleil sur la journée et un mercure qui montera jusqu'à 28°C. Et, cerise sur le gâteau, le temps restera probablement sec. Le soleil sera encore plus présent samedi et dimanche avec des températures comprises entre 29 et 31°C. Enfin l'été?