Météo au Luxembourg : Des rafales de vent à plus de 85 km/h pourraient secouer notre vendredi

Après la neige et les fortes pluies, place au vent, prévient MeteoLux. L'institut météorologique a placé tout le pays en alerte jaune ce vendredi. Une première alerte avait été enclenchée à partir de 13h, mais elle a été avancée à 12h et restera en vigueur jusqu'à 20h. Des rafales de vent pouvant dépasser 85 km/h sont attendues par endroits. Là encore, le prévisionniste a revu ses projections puisqu'il était question, initialement, de vents forts compris entre 65 et 75 km/h. La vigilance jaune signifie qu'un «danger potentiel» pourrait émerger en raison de ce vent.