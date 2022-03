Après la sidérurgie, c'est la chimie qui ralentit

Rhodia a annoncé une nouvelle baisse de production. Dow Chemical va carrément fermer vingt usines.

D'autres chimistes ont diminué leur production, comme Umicore, Arkema et le géant BASF qui ferme temporairement 80 usines. Mais Dow Chemical va plus loin. Le chimiste américain ferme vingt sites dans le monde et supprime 5000 postes, soit 11% de ses effectifs. 6000 intérimaires seront aussi remerciés.