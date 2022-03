Après la Terre, explorez les océans avec Google

Google Earth part désormais à la conquête des fonds sous-marins: la nouvelle version du logiciel, lancée lundi, propose de plonger sous la mer et d'en apprendre plus sur la vie océanique.

«Les océans recouvrent plus de 70% de la surface de la Terre et sont pourtant encore peu explorés» par l'homme, a souligné Florence Diss, responsable des partenariats géographiques du groupe.

Nager autour de volcans sous-marins représentés en trois dimensions, suivre le voyage d'une baleine ou visiter la Grande Barrière de corail en Australie: l'application dite «Océan» s'adresse à la fois à la communauté scientifique et au grand public qui pourra partager ses expériences en ligne, comme ses lieux de surf et de plongée préférés.

Les utilisateurs pourront aussi y glaner des informations et y visionner des photos et des vidéos sur 20 thèmes, telles que les zones marines protégées, l'observation de l'évolution de la faune et les «zones mortes», où l'oxygène est trop rare pour que la vie puisse y subsister. Près d'un millier de séquences filmées sont disponibles, notamment les images des expéditions du commandant Cousteau, dont certaines inédites.

La cinquième version de Google Earth, disponible en 40 langues (au lieu de 26 auparavant), offre par ailleurs des outils pour enregistrer et partager ses voyages virtuels avec ses amis, ainsi que «pour remonter le temps» en visionnant des «images historiques». Le cliché le plus ancien datant de 1940 et représentant le lac Tahoe en Californie. On peut par exemple assister à la transformation du paysage urbain au fil des ans, observer la désertification du lac Tchad en Afrique, la déforestation en Amazonie ou suivre la fonte des glaces.