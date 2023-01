Crèches au Luxembourg: Après la «zizanie» autour d'une menace de grève, «l'affaire est close» estime L'Enfant Roi

Lancée vendredi dernier par un groupe se présentant comme des «salariés à bout» du groupe de crèches L’enfant Roi, une pétition a enregistré lundi de nouvelles signatures pour atteindre le total de 675 et une centaine de commentaires. Des anciennes salariées, notamment, y ont dénoncé les conditions de travail, un manque de personnel, des problèmes de management et un manque de considération des salariés.

Situation «très bonne» assure la direction

Le dirigeant estime «l’affaire close». «On les a entendus. Quelques personnes, surtout d'anciennes employées dont nous nous étions séparés pour des raisons précises, ont voulu semer la zizanie surtout de l’extérieur et exprimer des rancoeurs. Nous avons identifié ces personnes», poursuit le dirigeant qui affirme que «bon nombre d’éducatrices ont été meurtries par les propos publiés. Très peu d’employées actuelles et encore moins d’éducatrices ont pris part à cette pétition», estime Pierre Godard, qui enchaîne: «Je n’ai pas passé un bon week-end mais je suis content de ce qui en est ressorti, avec des idées de bon nombre d’équipes. Ce qui ne nous tue pas nous renforce».

Le groupe assure qu’il n'y aura pas de «mesures de rétorsion ou de chasse aux sorcières en interne» et aucune mesure non plus à l’extérieur, «à condition que cela s’arrête-là. Sans quoi des poursuites en diffamation sont envisageables. Mais nous n’avons pas envie d’en arriver là», déclare-t-il. Sans fermer la porte à des personnes qui «assumeraient» la pétition et souhaiteraient quitter l'entreprise.