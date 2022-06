Défense : Après l’accord de la Turquie, l’OTAN va «inviter» Suède et Finlande à la rejoindre

Les deux pays scandinaves vont pouvoir faire partie de l’alliance atlantique. La Turquie lève son véto, ayant obtenu leur «coopération» contre les combattants kurdes du PKK et leurs alliés.

Les pays de l’Otan, réunis en sommet à Madrid, vont «inviter» officiellement, mercredi, la Suède et la Finlande à rejoindre l’alliance après la levée, mardi soir, du véto turc à leur adhésion, a annoncé le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. «Je suis ravi d’annoncer que nous avons un accord qui ouvre la voie à l’entrée de la Finlande et de la Suède dans l’OTAN» et qui répond «aux inquiétudes de la Turquie sur les exportations d’armes et sur la lutte contre le terrorisme», a ajouté le Norvégien.