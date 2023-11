Après l’angoisse, les images fortes des retrouvailles entre Luis Diaz et son papa

L’attaquant de Liverpool et de la sélection colombienne, Luis Diaz, a enfin pu serrer dans ses bras son père, enlevé pendant 12 jours par une guérilla puis libéré après plusieurs jours «d’angoisse», mardi en amont d’une rencontre internationale. En provenance d’Angleterre, Luis Diaz a rejoint mardi le camp d’entraînement de l’équipe nationale colombienne à Barranquilla (nord) et est tombé, en pleurs, dans les bras de son père, selon les images diffusées par la Fédération colombienne de football (FCF).

«Une erreur»

La police colombienne a annoncé samedi l’arrestation de quatre personnes soupçonnées d’avoir participé au rapt qui a mis en péril le processus de paix entamé il y a près d’un an entre l’ELN et le gouvernement, ainsi que le cessez-le-feu bilatéral de six mois en vigueur depuis le 3 août. Le commandant militaire de l’ELN, Antonio Garcia, avait lui-même admis une «erreur».