États-Unis : Après l’avortement, les Noirs et les gays dans le collimateur de la Cour suprême

Getty Images via AFP

Les dernières décisions de la Cour suprême ont ravi les conservateurs et consterné la gauche.

Discriminations, droit électoral, immigration… plusieurs dossiers épineux sont au menu de la Cour suprême. Elle fait sa rentrée avec, pour la première fois de son histoire, une femme noire parmi ses juges. L’arrivée de Ketanji Brown Jackson, nommée par Joe Biden, ne modifie pas l’équilibre au sein du temple du droit américain: il conserve une solide majorité conservatrice de six juges sur neuf, dont trois choisis par Donald Trump.

En juin, la Cour suprême a révoqué l’arrêt qui garantissait depuis près de 50 ans le droit des Américaines à avorter, sacralisé le droit au port d’armes, renforcé la place de la religion dans la sphère publique et limité les pouvoirs de l’agence chargée de la protection de l’environnement. Ses décisions ont plongé la gauche dans le désarroi mais réjoui les milieux conservateurs.

«Racisme à l’envers»

L’arrêt qui a défini en 1978 le cadre légal pour les programmes de discrimination positive dans les universités pourrait être le prochain dans le collimateur de la Cour. Le 31 octobre, la haute juridiction consacrera en effet une audience aux mécanismes de sélection en place au sein de la prestigieuse Université Harvard et de l’Université publique de Caroline du Nord. Ces établissements, comme beaucoup d’autres, prennent en compte des critères ethniques pour assurer la diversité des étudiants et corriger la sous-représentation des jeunes noirs et hispaniques.