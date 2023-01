Dortmund : Après le cancer, Haller est prêt à repartir au combat

«Pour lui, la pause hivernale a été plus courte que pour les autres, il a travaillé jusqu'au 22 décembre ici. Et entre les jours de fête, il a aussi travaillé durement, vous avez pu vous en apercevoir», a souligné Terzic.

Opéré dans la foulée, Haller a ensuite subi quatre cycles de chimiothérapie, et a dû se faire à nouveau opérer à la mi-novembre. Début janvier, il a passé les tests médicaux en amont de sa reprise avec le club et a pu participer au camp d'entraînement du BVB à Marbella en Espagne, se montrant alors optimiste pour un retour sur les terrains.

«Moment chargé en émotions»

«Ç'a été une période d'arrêt très longue, si on regarde juste la maladie. Mais si on regarde aussi plus loin, le dernier match officiel qu'il a joué, c'était avec l'Ajax Amsterdam fin mai, a ajouté Terzic. On se réjouit tout simplement qu'il appartienne à nouveau pleinement au groupe, on est fier de lui, de la façon dont il s'est battu durant cette période».