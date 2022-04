Au Luxembourg: Après le Covid-19, les artisans subissent la guerre en Ukraine

Les recrutements réalisés en 2021 ont presque atteint le niveau de 2019, avant la crise, grâce notamment au secteur de la construction qui compense les pertes d'emploi dans l'alimentation et les soins à la personne. «Les entreprises de soins à la personne (coiffure, manucure, etc.) ont eu moins de clients du fait de la pandémie. Les clients avaient peur de se faire infecter. Je ne pense pas que les gens aient été licenciés mais le renouvellement de contrats ne s'est pas fait», explique Max Urbany, conseiller économique.

La guerre, second coup de massue

Si les voyants semblent repasser au vert, la guerre en Ukraine est un nouveau coup dur pour le secteur de l'artisanat. Après le second confinement et la deuxième vague d'infections, il y a eu une forte hausse de la demande et une pénurie de matériel créant une hausse et une volatilité des prix ainsi qu'une imprévisibilité des délais de livraison. Maintenant les entreprises font face à une forte hausse des prix de l'énergie, des matériaux et des dépenses de personnel plus élevées avec le déclenchement de l'index. Les problèmes de trésorerie dus à la pandémie sont exacerbés par cette nouvelle crise.