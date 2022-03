Après le Drogbathon, le Ronaldothon

Un groupe de supporteurs de Flamengo a lancé jeudi une campagne de souscription pour tenter de faire venir dans leur club, Ronaldo, une fois totalement remis de son opération au genou gauche.

Par la vente de maillots spéciaux du numéro 9 aux couleurs de Flamengo et sur lequel est écrit «Fica Ronaldo» (Reste Ronaldo), ils espèrent recueillir au moins 363 000 euros pour aider le grand club de Rio à recruter le Ballon d'Or 1997 et 2002, sans contrat depuis la fin du sien avec l'AC Milan le 30 juin.

Le double champion du monde avec le Brésil (1994 et 2002), qui est arrivé à Rio début septembre pour se soumettre à un programme de remise en forme, a confié jeudi qu'il «ne sentait plus rien au genou» et qu'il allait maintenant «travailler (sa) condition physique, la partie la plus délicate».