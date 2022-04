Météo – Après le gel, un «front chaud» réchauffera un peu le Luxembourg

On risque de retrouver les températures négatives dans la nuit de samedi à dimanche prochain.

Il fera moins froid les prochains jours, a annoncé MeteoLux. Les températures vont augmenter de quelques degrés pour atteindre 8-10°C au meilleur de la journée, en raison de l'arrivée d'un «front chaud du nord-ouest», selon la station de météo. Pas de quoi se réjouir pour autant, puisque le temps devrait rester humide et couvert. Du vent et de la pluie sont attendus.

De son côté, la France a enregistré entre dimanche et lundi sa nuit la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril, a indiqué Météo France, avec des records battus notamment à Mourmelon (Marne, -9,3 degrés). Du côté du Grand-Duché, pas de record à signaler, si ce n'est des «périodes de gel marquantes» avec des températures entre -3 et -6 degrés pour la nuit.