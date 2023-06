Après le Kilimandjaro, Abdel et Matthieu ont dompté le mont Ventoux en tandem

1 / 8 Abdellatif Tair et Matthieu Marinelli Abdellatif Tair et Matthieu Marinelli Abdellatif Tair et Matthieu Marinelli

Ils sont déjà de retour. Quelques mois après avoir gravi le toit de l’Afrique, Matthieu Marinelli, salarié de la finance à Luxembourg, et Abdellatif Tair, ostéopathe non voyant, se sont lancé le défi d’atteindre le mont Ventoux en tandem, par ses trois versants. Fin 2022, l’exploit du duo d’amis en Tanzanie avait déjà suscité beaucoup d’admiration dans leurs cercles amicaux et professionnels, mais leur aventure africaine avait surtout fait naître en eux un désir d’en accomplir d’autres, et de continuer de sensibiliser au handicap.

«On veut simplement montrer que l’envie et la détermination sont les moteurs de tout projet et que même avec un handicap, on peut faire de belles choses», explique Matthieu, 34 ans. Les deux aventuriers ont sillonné les pentes du Luxembourg et des Vosges pendant deux mois, pour mieux appréhender les contraintes de l’ascension en tandem. C’est par trois différents versants qu’ils ont grimpé ce sommet de 1 912 mètres du sud de la France, à la fois le rêve et le cauchemar de nombreux cyclistes amateurs.

L'Aconcagua en 2024?

«Même avec une préparation rigoureuse, je dois avouer que c’était très dur. Mais avec la niaque, on y est arrivé», confiait Abdel, 58 ans, après l’ascension depuis Malaucène, la plus difficile. Ce dernier, atteint de cécité depuis l'âge de 18 ans recevait les informations GPS de la part de son binôme (distance, dénivelé) pour matérialiser son effort.

«On a souvent la fausse idée de penser qu’à deux, c’est plus facile. Mais c’est le contraire», affirme Matthieu. «Le mont Ventoux, c’est avant tout une arrivée mythique du Tour de France. Mais j’ai récemment appris que le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, le grimpait tous les étés…», ajoute-t-il.

Sur les routes goudronnées qui mènent au sommet du «Géant de Provence», les deux compères ont affronté le soleil, mais aussi le vent, sur des pentes à près de 8% de moyenne. Arrivés en haut, c’est un sentiment de satisfaction et de bonheur qui les animait. Un défi réussi de plus pour ce duo de compétiteurs. L'étape suivante, l’année prochaine, pourrait être la tentative d’ascension du sommet argentin de l’Aconcagua, et ses près de 7 000 mètres. Une autre histoire…